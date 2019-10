Qui Lazio, fastidio all’adduttore per Correa

Simone Inzaghi medita un po’ di turnover per la sfida di giovedì di Europa League contro il Rennes.

Non ci sarà ad esempio Correa per un fastidio all’adduttore, il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni con la speranza di recuperarlo per Bologna, così come dovrebbe riposare in mediana Leiva. Il tecnico dovrebbe schierare Parolo, più uno tra Milinkovic e Luis Alberto. In difesa terzetto Bastos, Vavro e Acerbi, mentre in attacco le prime indicazioni parlando dell’utilizzo di Caicedo e Immobile assieme. La punta biancoceleste non dovrebbe dunque riposare giovedì.