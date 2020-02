Qui Lazio, ecco la possibile formazione di Inzaghi

Qualche problema di formazione per Simone Inzaghi che domani dovrebbe fare a meno di tre elementi importanti: Acerbi dietro, Lulic e Marusic in mezzo.

Stando a quanto filtra da Formello, grazie ai colleghi di Cittaceleste, il tecnico della Lazio pensa a Luiz Felipe al centro della difesa con Patric e Radu al suo fianco (quindi Vavro in panchina), a centrocampo Lazzari e Jony esterni, Leiva in cabina di regia con Milinkovic Savic e Luis Alberto ai lati. In avanti appare certo il rientro di Correa in coppia con Immobile.