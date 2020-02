Ancora infortuni in casa Lazio, dopo i forfait da parte di Acerbi e Milinkovic, Simone Inzaghi rischia di perdere anche Jony.

Lo spagnolo non ha presenziato alla seduta d’allenamento ieri a Formello e tutto lascia pensare che probabilmente non sarà della partita.

Al suo posto pronto in alternativa Marusic.

Fonte: Tuttomercatoweb