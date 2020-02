Qui Lazio-Acerbi salta il Bologna, ci sarà Immobile

Non sarà della partita Francesco Acerbi, il centrale della Lazio e della nazionale, ancora alle prese con una pre-lesione al polpaccio, con ogni probabilità salterà la sfida contro il Bologna.

Per Acerbi è la seconda partita di fila lontano dal campo, la Lazio conta di recuperarlo per la partita contro l’Atalanta. Fonte: Gazzetta.it

Rientra invece il bomber Immobile. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter della Lazio, Ciro Immobile è tornato in gruppo in vista dell’importante sfida contro il Bologna. Influenza quindi ormai smaltita per il capocannoniere del nostro campionato, pericolo numero uno per la retroguardia rossoblu.