Qui Lazio, Acerbi ancora in dubbio

Problema infortuni anche in casa Lazio, seppur in maniera minore.

E’ in dubbio per la sfida di sabato tra Lazio e Bologna il difensore Francesco Acerbi. Il centrale laziale detiene un piccolo record, ovvero quello di minuti giocati in Serie A dal 2017 a oggi – nessuno come lui – ma rischia di saltare la sfida ai rossoblù. Per Acerbi un problema muscolare al polpaccio e secondo Cittàceleste.it dovrebbe saltare la partita contro il Bologna per rientrare a Bergamo nel weekend successivo.