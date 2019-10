Qui Juventus, possibile chance per Rabiot

I nuovi acquisti, nonché i ritorni, hanno avuto un buon impatto in casa Juventus. De Ligt, anche a causa dell’infortunio di Chiellini, è stato catapultato immediatamente nel ruolo di titolare. Danilo ha segnato con il Napoli, mentre Higuain ha risolto partite importanti come quella con l’Inter. Lo stesso Ramsey si è dimostrato un’alternativa tattica importante nello schema di Sarri.

All’appello manca ancora Rabiot, il francese è sembrato sottotono nelle partite giocate fino ad adesso e in generale privo di freschezza e brillantezza, ma contro il Bologna potrebbe partire titolare. Maurizio Sarri lo difende e in parte il centrocampista è giustificato dalla scorsa, complicata, stagione. Adesso potrebbe esserci spazio per Rabiot, anche perchè Matuidi, Pjanic, Bentancur e Emre Can negli scorsi giorni hanno giocato con la propria nazionale e dopo la partita con il Bologna, per la Juventus c’è la Champions League. Lo riporta il Corriere dello Sport.