Qui Juventus – Contro il Bologna out Bentancur per squalifica

Il centrocampista salterà l'ultima giornata di campionato contro il Bologna

Il centrocampista uruguagio della Juventus ieri, contro l'Inter, è stato espulso per doppia ammonizione al minuto 55. Non sarà quindi a disposizione dei bianconeri per la trasferta del Dall'Ara. L'orario e il giorno della partita devono ancora essere comunicati.