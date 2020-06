Qui Juve, tensione Sarri-Pjanic

Screzi in casa Juve tra Maurizio Sarri e Miralem Pjanic.

Secondo quanto riportato da La Stampa, il rapporto tra i due sarebbe tutt’altro che idilliaco: per il tecnico le recenti prestazioni di Pjanic sarebbero state sotto tono e domani sera a Bologna il regista potrebbe essere Bentancur. Già prima del lock down Sarri non era soddisfatto del rendimento del mediano e queste due partite avrebbero fatto riaffiorare un po’ di tensione. Si parla anche di un confronto tra i due in allenamento.