Qui Juve – Recupera Cuadrado, da valutare Chiesa

Nella prossima gara, in programma domenica ore 12.30 in casa contro il Bologna, il tecnico bianconero Andrea Pirlo potrebbe dover rinunciare a Federico Chiesa.

L’esterno della Juve e della Nazionale è infatti uscito al 45′ del primo tempo, nella gara di Supercoppa disputata ieri contro il Napoli, per un problema alla caviglia. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma la sensazione è che l’ex Fiorentina possa essere in dubbio. Insieme a lui, si aggiungono De Ligt e Alex Sandro, alle prese con il Covid e in attesa di un doppio tampone negativo, Dybala e Demiral, assenti invece ma per problemi fisici. Recupera invece Cuadrado, che ieri ha disputato tutti e 90 i minuti e sarà a disposizione per domenica.