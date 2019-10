Qui Juve, Ramsey in dubbio per il Bologna

E’ tuttora in dubbio Aaron Ramsey per Juventus-Bologna di sabato sera.

Il centrocampista gallese ha saltato Inter-Juve e anche in nazionale non è stato schierato contro la Croazia. La sua forma non è del tutto ottimale e oggi dovrebbe rientrare a Torino. Problema muscolare all’adduttore, anche se gli esami non hanno evidenziato lesioni. Ramsey potrebbe essere tenuto a riposo precauzionale contro il Bologna per averlo a disposizione in Champions League contro la Lokomotiv Mosca. In caso di assenza dovrebbe giocare Bernardeschi.