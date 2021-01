Qui Juve – Cuadrado negativo al Covid

C’è l’annuncio da parte della Juventus, con una nota sul proprio sito ufficiale, Juan Cuadrado è negativo al Covid.

L’esito dell’ultimo tampone per il colombiano ha dato esito negativo. Ora l’esterno è guarito e torna a disposizione da subito di Andrea Pirlo. La Juve gioca stasera contro il Napoli in Supercoppa e Cuadrado ieri non era tra i convocati, è stato però aggiunto dopo la notizia di oggi. Sarà quindi disponibile anche per il match di domenica contro il Bologna, da valutare il suo impiego dall’inizio o a partita in corso.