Qui Juve – Contro il Bologna mancherà anche Demiral?

Non solo De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, positivi al Covid-19, e Dybala, alle prese con un problema al ginocchio sinistro.

In vista della prossima partita in campionato, la sfida interna contro il Bologna, Andrea Pirlo rischia di dover fare a meno anche di Merih Demiral. Il difensore turco, infatti, non è stato convocato per la sfida odierna contro il Napoli in Supercoppa e dovrà star fermo qualche giorno, come detto dal mister bianconero in conferenza stampa. Possibile emergenza in difesa dunque per la Juve, in vista del lunch-match di domenica, contro i rossoblù.