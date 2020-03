Qui Juve, Chiellini forse titolare col Bologna

Prosegue il recupero di Giorgio Chiellini in casa Juve.

Il centrale è da poco rientrato mettendo già qualche minuto nelle gambe prima che scoppiasse la vicenda Coronavirus. Domenica c’è però il big match con l’Inter e Chiellini potrebbe non essere ancora pronto per la titolarità: contro i nerazzurri spazio a De Ligt e Bonucci. L’ex Fiorentina dovrebbe invece rientrare tra i titolari a Bologna, partita che anticiperà di quattro giorni la sfida decisiva al Lione in Champions League.