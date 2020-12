Qui Inter, turnover in vista della Champions

L’Inter domani sera ospiterà il Bologna e potrebbe essere l’occasione giusta per un po’ di turnover in vista della Champions.

Barella ha qualche problema e Conte dovrebbe essere risparmiarlo. In difesa vanno verso una maglia da titolare Ranocchia e D’Ambrosio al posto di De Virj e Skriniar. A destra torna titolare Hakimi e in mezzo spazio a Brozovic ristabilito. In attacco Lukaku è sicuro del posto, ma è vivo il ballottaggio per giocare in coppia con lui tra Lautaro Martinez e Sanchez con il cileno in leggero vantaggio.