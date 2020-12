Qui Inter – Oggi c’è la sfida Borussia Monchengladbach

Questa sera l’Inter è obbligata a vincere in Champions League per poter sperare in una qualificazione, agli ottavi di finale, che al momento sembra quasi impossibile, visto che la squadra di Conte si trova a soli due punti in quattro gare finora disputate.

Formazione titolarissima dunque, con Handanovic in porta, il terzetto difensivo sarà composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mediana rientra Brozovic al posto di Vidal, squalificato, con Gagliardini e Barella interni di centrocampo. Sulle fascie Young e Darmian, preferito ad Hakimi. In avanti Lukaku-Lautaro. I nerazzuri stasera saranno dunque chiamati a una prova da dentro o fuori contro il Borussia Monchengladbach. Una sfida che potrebbe portare via molte energie agli uomini di Conte in vista del campionato, dove il tecnico ex Juventus potrebbe scegliere anche un piccolo turnover per la gara interna contro il Bologna di sabato sera. E i rossoblù proveranno ad approfittarne.