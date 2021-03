Qui Inter – La situazione positivi: ecco chi può farcela per il Bologna

La situazione sul recupero dei 4 positivi in casa nerazzurra

Situazione delicata in casa Inter per quanto riguarda i casi di covid: la squadra nerazzurra, infatti, non ha potuto disputare l'ultima partita prima della sosta contro il Sassuolo per la positività di quattro giocatori: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij e Vecino.