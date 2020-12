Qui Inter – De Carolis: “Lautaro e Barella out contro il Bologna. L’Inter va in difficoltà contro…”

Il giornalista del Corriere della Sera Guido De Carolis è intervenuto all’interno della seconda edizione di Sportoday, condotta da Sabrina Orlandi. Ha parlato del momento dell’Inter e di come affronterà il Bologna sabato, anche dal punto di vista delle scelte di formazione:

“L’Inter sta attraversando un ottimo momento, viene da due vittorie pesanti, in una settimana decisiva per la propria stagione, sia in campionato che soprattutto in Champions League. Se l’Inter non avesse vinto ieri contro il Borussia sarebbe uscita dalla competizione. Conte ha cambiato la squadra prima di Sassuolo, soprattutto nel modulo, togliendo il trequartista e riportando il centrocampo in linea. Questo assetto dà maggiori equilibri alla squadra, anche in fase offensiva visti i 6 gol segnati in due partite. E’ in grandi condizioni psicologiche, per il Bologna sarà dura”.