Qui Inter – Contro il Bologna Handanovic ci sarà, ma rischia De Vrij

Il portiere ieri ha ripreso ad allenarsi dopo il Covid, restano tre i nerazzurri positivi

Handanovic, ieri, ha svolto allenamento individuale e poi ha effettuato i controlli che gli daranno il via libera per il ritorno in campo dopo il virus. Contro il Bologna ci sarà. Chi rischia, invece, sono De Vrij, Vecino e D'Ambrosio che sono ancora positivi. Qualora il centrale olandese dovesse dare forfait è pronto Ranocchia a sostituirlo che durante questa sosta si è allenato ad Appiano agli ordini di Conte. Per sabato sera ci prova anche Vidal, il ginocchio dopo l'operazione è in discrete condizioni e cercherà di andare in panchina. Contro i rossoblù è previsto un piccolo turnover, visto che l'Inter riprenderà il campionato dopo tre settimane ed è atteso da tre partite in otto giorni.