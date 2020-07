Qui Inter, Conte pensa a Sanchez titolare

Mancano due giorni alla partita ma da Milano si comincia a delineare un possibile undici di formazione in vista del Bologna (ore 17.15 a San Siro).

Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Milan Skriniar squalificato e al suo posto verrà confermata fiducia in Bastoni, sulla fascia invece si è fermato Moses e il titolare tornerà ad essere Candreva. In mezzo non sarà tra i titolari Brozovic, pronto Borja Valero, mentre in avanti Conte pensa di proporre Alexis Sanchez titolare al fianco di Lukaku al posto di Lautaro Martinez.