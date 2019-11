Qui Inter, Conte: “Bologna ottima squadra”

Terza partita in sette giorni per l’Inter che poi martedì sarà di scena a Dortmund in Champions League. Rosa corta per Conte che però può recuperare domani un paio di infortunati. Ecco le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa:

“Per quanto riguarda gli infortunati, Vecino e Ranocchia sono rientrati in gruppo ieri, Sensi oggi, D’Ambrosio invece va valutato perché è reduce da una frattura e molto dipenderà dalla sua sensibilità. Il Bologna? È un’ottima squadra. Fa dell’intensità la sua arma migliore, danno grande pressione e vive un buon momento di forma nonostante la sconfitta di Cagliari. Dovremo ribattere colpo su colpo e dare il 100%”.