Qui Genoa, si chiude l’era Preziosi: il nuovo presidente sarà…Zangrillo

Il Genoa cambia presidente

Il closing per il passaggio del Genoa a 777 Partners è stato finalizzato oggi in uno studio di Milano. Accordo chiuso con la holding Usa 777 Partners e ratificato. Presenti l'uomo di riferimento di 777 Partners, ovvero Andres Blazquez, e il professo Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, che ricoprirà la carica di presidente. Zangrillo in questi due anni di pandemia è stato volto noto della programmazione tv.