Qui Genoa, i convocati di Nicola: c’è Destro, out in cinque

Sono cinque le assenze di Davide Nicola per la sfida di domani al Bologna. Rientra Zapata in difesa, sono invece out Ghiglione, Lerager, Schone, Romero e Iago Falque. Tra i convocati c’è anche Mattia Destro, grande ex di giornata.

I convocati

1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 19 Pandev, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti