Qui Genoa – Ecco gli assenti per la partita di domani

Il Bologna scenderà in campo domani alle 18 sul campo di Marassi per affrontare il Genoa, match valido per la diciassettesima giornata.

Tra le file dei liguri, ci sono diversi giocatori indisponibili che non faranno parte della gara. Oltre allo squalificato Goldaniga, la lista degli infortunati è molto lunga e comprende Biraschi, Cassata, Pandev, Parigini, Pellegrini, Sturaro e Zapata. Emergenza in difesa dunque per i liguri, con Masiello e Radovanovic chiamati agli straordinari. Possibile ballottaggio tra Criscito e l’ex Bani. Tra i 23 convocati di domani, Ballardini ritrova però il secondo portiere Marchetti.