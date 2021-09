Qui Genoa, Ballardini già a rischio

Ballardini a Bologna per salvare la panchina

La sconfitta interna con la Fiorentina ha posto nuovamente Davide Ballardini, tra l'altro ex rossoblù, sulla graticola. Le immagini di Enrico Preziosi in tribuna a imprecare al gol di Saponara la dicono lunga sul clima che si respira a Genova e per il tecnico sembrano già essere decisive le prossime due sfide. La prima è quel del Dall'Ara dove il Genoa ha vinto le ultime due volte, la prima 0-3 con Nicola in panchina, segnò anche Soumaoro, la seconda a maggio dell'anno scorso con Scamacca e Zappacosta. Per Ballardini volle dire salvezza...