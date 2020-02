Qui Genoa, ansia per le condizioni di Schone e Ghiglione

Si attendono novità dall’infermeria del Genoa per scoprire le reali condizioni di Paolo Ghiglione e Lasse Schone. Entrambi i giocatori sono usciti a partita in corso dalla partita contro il Cagliari per problemi fisici. Per il centrocampista danese si parla di un semplice risentimento muscolare. Nulla di grave per Nicola che potrebbe riavere il giocatore già per la sfida contro il Bologna.

Più complicato invece il discorso per Ghiglione. Il suo infortunio è sembrato grave fin da subito e si attenderanno i responsi delle nuove analisi per determinare i tempi di recupero. Secondo quanto scritto da Il Secolo XIX, per l’esterno si parlerebbe di un problema ai flessori che potrebbe tenere il giocatore lontano dai campi anche per 40 giorni.