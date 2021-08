Qui Fortitudo, Pavani: “Ritroviamo l’orgoglio: basta presunzione”

E' iniziata lunedì la nuova stagione della Fortitudo: dopo il raduno nella nuova sede di via Giacosa, ieri è stato il giorno della prima conferenza stampa. In attesa della partenza per il ritiro a Lizzano il 16 agosto, il presidente Christian Pavani e il nuovo tecnico Jasmin Repesa hanno presentato la stagione biancoblù ormai alle porte. Il patron ha fatto il punto poi su alcune questioni calde in casa Effe, tra cui le polemiche suscitate dal nuovo logo senza l'aquila e la campagna abbonamenti. Si parte dal logo, presente nelle maglie d'allenamento e nelle grafiche societarie: