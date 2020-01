Qui Fiorentina, pronta la mobilitazione verso Bologna

Non è scemato l’entusiasmo nei confronti della nuova proprietà di Rocco Commisso.

Nonostante la brutta posizione di classifica e l’esonero di Vincenzo Montella, il popolo viola è pronto a seguire la squadra nella trasferta di Bologna. Per il Derby dell’Appennino, molto sentito in Emilia, si parla di circa 1.500 tifosi della Fiorentina al seguito della squadra del nuovo allenatore Beppe Iachini. La squadra del proprietario italo-americano (Commisso sarà a Bologna) arriva al Dall’Ara bisognosa di punti, tra l’altro per la prima volta da tanto tempo con un divario di ben cinque punti da quella rossoblù di Joey Saputo.