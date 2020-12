Qui Fiorentina: Ieri tamponi e oggi riprendono gli allenamenti

Comincia a prepararsi la Fiorentina per il match del 3 gennaio contro il Bologna che sancisce la ripresa del campionato. Nella giornata di ieri i giocatori hanno fatto rientro a Firenze e si sono sottoposti ai test anti-covid ieri sera dopo cena, orario insolito per effettuare i tamponi.

Stamattina invece è previsto il primo allenamento per la Fiorentina in vista della gara contro il Bologna, la prima del 2021, che per i viola rappresenta un’occasione di dar continuità di risultati dopo la netta vittoria dello Stadium.