Qui Fiorentina- Biraghi assente contro il Bologna

Al rientro dalle vacanze, in occasione di Fiorentina-Bologna, non ci sarà Cristiano Biraghi.

Il laterale ex Inter e Pescara infatti, è stato ammonito al ventiduesimo del primo tempo per fallo sul suo ex compagno Chiesa, in occasione dell’ultima partita disputata dai viola contro la Juventus. Un’assenza pesante per Cesare Prandelli, che dovrà quindi sostituire il suo numero tre in vista della prossima gara, in programma domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15.00. Lo stesso Biraghi è stato sostituito all’83esimo da Venuti, che dunque si candida a prenderne il posto dal primo minuto.