Qui Femminile – Domenica ultima partita con l’Arezzo

Gli impegni delle ragazze rossoblù: per la prima squadra ultima gara di campionato

La Prima Squadra Femminile di Michelangelo Galasso , domenica alle 15 , presso il campo “L. Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia, sfiderà l’ Arezzo nella gara valida per l’ 11^ Giornata di ritorno del Campionato Serie C – Girone C .

Ultimo turno di regular season, primo senza il Bologna in vetta: dopo quasi tutto un campionato in cui è stato coltivato il sogno della promozione in Serie B, la giornata no di Pistoia – domenica scorsa – ha quasi definitivamente spento le speranze. Oltre ad ottenere i tre punti con le toscane, infatti, le rossoblù devono sperare che Ducato Spoleto, ultimo in classifica a un solo punto, batta la Sassari Torres, attualmente capolista a 55 lunghezze.