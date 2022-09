Qui Empoli – Destro salta il Bologna

Non ci sarà domani il grande ex della partita Mattia Destro .

La punta rossoblù, 29 gol con il Bologna in 112 partite, è fuori a causa di una lesione di basso grado al retto femorale sinistro, ritornerà solo dopo la sosta per le nazionali.

L'attaccante ascolano, da quando è andato via da Bologna, ha già segnato due gol all'ex squadra. Andò infatti in marcatura il 9 gennaio 2021 in Genoa-Bologna 2-0, errore di Schouten, e l'anno scorso in Bologna-Genoa 2-2 con un pregevole colpo di testa.