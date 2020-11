Qui Crotone, sei gli indisponibili contro il Bologna

Questo pomeriggio, alle 15, scenderanno in campo Bologna e Crotone al Dall’Ara. Sei giocatori dei calabresi hanno dato forfait per problemi fisici e Stroppa ha dovuto convocare tre ragazzi dalla primavera.

Non farà il suo ritorno al Dall’Ara, l’ex Siligardi per un problema all’adduttore sinistro, sarà assente anche Benali a causa di un affaticamento al polpaccio sinistro. Lo Squalo per questo match perde anche il giocatore di maggiore esperienza, Cigarini, per una distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Djidji ha accusato dolore alla schiena dopo un colpo subito e non ci sarà, così come Riviere per un fastidio al quadricipite femorale sinistro. Infine costretto a dare forfait anche Rispoli a causa di una distrazione al collaterale mediale del ginocchio destro. Stroppa per sopperire a queste defezioni ha convocato Timmoneri, Mignogna e Ranieri dalla Primavera.