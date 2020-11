Qui Crotone, Reca: “Contro il Bologna vogliamo i 3 punti”

Arkadiusz Reca è tra i migliori giocatori del Crotone in queste prime giornate di campionato. Cresciuto nell’Atalanta e l’anno scorso alla Spal, l’esterno di centrocampo è stato tra i più pericolosi del 3-5-2 di Stroppa finora. A due giorni da Bologna-Crotone, ha parlato al sito ufficiale del Crotone. Queste le sue parole:

“Contro il Bologna sarà una gara difficile. Abbiamo preparato bene la partita e sappiamo cosa dobbiamo fare. Giochiamo fuori casa e dobbiamo dare tutto. Speriamo di portare a casa i 3 punti, ogni singolo punto per noi è importante per raggiungere la salvezza. Non so se sono tra i migliori del Crotone, ma mi trovo molto bene e voglio dare tutto per aiutare la squadra e conquistare la nazionale.”