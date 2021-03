Qui Crotone – Ecco chi non ci sarà contro il Bologna

Il Crotone sabato alle 15 affronterà il Bologna allo Scida in una partita delicata in chiave salvezza. I calabresi, nonostante la vittoria contro il Torino e l’ottima prestazione contro la Lazio, si trovano ancora all’ultimo posto in classifica, a -4 dal Parma penultimo.

Allenamento mattutino per la squadra di Serse Cosmi, con Magallan e Marrone che sono tornati a lavorare con i compagni. Luperto invece, alle prese con una sindrome pubalgica, ha svolto differenziato e potrebbe essere tenuto a riposo contro i rossoblù. Al suo posto, è pronto Didji. Anche Pereira e Reca, usciti acciaccati dalla gara contro i biancocelesti, sono recuperati e saranno titolari sulle fasce. In attacco, Ounas oggi non ha preso parte all’allenamento a scopo precauzionale a causa di un affaticamento e potrebbe essere in dubbio per il Bologna. Ancora assente invece Cigarini.