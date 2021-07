Qui Copa America – L’Argentina di Dominguez batte la Colombia e va in finale

L'Argentina affronterà il Brasile in finale

Nella notte l'Argentina di Nicolas Dominguez ha battuto la Colombia ai rigori e ha strappato il pass per la finale.

Il centrocampista rossoblù non ha giocato e non è stato portato nemmeno in panchina. Il match è terminato 1-1 con le reti di Lautaro Martinez e Luis Diaz e si è risolto ai rigori con la vittoria dell'Albiceleste. L'Argentina ora affronterà il Brasile, che precedente aveva vinto contro il Perù 1-0, domenica 11 luglio alle 2 presso lo stadio Maracana di Rio de Janeiro.