Qui Castelrotto – Soriano a riposo, Schouten da valutare

Giornata tranquilla a Castelrotto dopo la prima fatica con lo Sciliar.

Nella mattinata la squadra ha svolto lavori di scarico in piscina, nel pomeriggio seduta sul campo incentrata sul possesso palla e sull’attacco con esercitazioni undici contro zero sotto la guida dell’assistente De Leo. Hanno riposato Soriano, piccola botta rimediata ieri, domani rientrerà, e Schouten, anche lui alle prese con un problemino al ginocchio in conseguenza di un contrasto nel corso dell’amichevole di ieri. Nella giornata di mercoledì dovrebbero salire in ritiro sia Tomiyasu che Orsolini.