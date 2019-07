Qui Castelrotto – Prima corsa per Tomiyasu

Primo approccio con il mondo Bologna per Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese è arrivato in ritiro a Castelrotto ed effettuato la prima seduta di lavoro. Per lui corsetta a bordo campo.

Per tutti gli altri lavoro fisico e tattico. Prima parte di seduta di lavoro con elastici, poi gruppo diviso in due gruppi in cui a turno si effettuava lavoro con il pallone tra i cinesini e attacco alla difesa con superiorità numerica. Nel finale di seduta ancora lavoro fisico con una serie di corse prima lungo tutta la lunghezza del campo poi ripetute sui 30 metri. Non ha preso parte alla seduta Jerdy Schouten. Il mediano si è recato a Bolzano per una serie di esami clinici al ginocchio, domani il responso. Orsolini e Calabresi si aggregheranno ai compagni domani sera e da giovedì inizieranno a lavorare. Domani è prevista una giornata di riposo.