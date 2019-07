Qui Castelrotto, giornata di riposo

Oggi la squadra non si allena. Osserva un turno di riposo e così ieri sera i giocatori ne hanno approfittato per girare un po’ per le vie del paese a gruppetti. Volti distesi e felici. Nagy e Krejci fanno coppia fissa anche fuori dal campo a volte spalleggiati da Svanberg. Sansone e Soriano come al solito amico dentro e fuori dal campo. Si sono fermati per qualche foto con i pochi tifosi rossoblu rimasti in ritiro anche nei giorni feriali. Come anticipato ieri, si attende fiduciosi il si di Skov Olsen da un momento all’altro. Summit tra Bigon e Fenucci per fare il punto del mercato. In partenza Nagy (lo cerca il Lecce), Krejci e Donsah potrebbero restare. Si cerca un vice Dijks in quanto Krejci nella fase difensiva non mostra particolari certezze. Ieri si è aggregato al gruppo il giapponese Tomiyasu e a giorni si attende l’arrivo di Pulgar. Solo a quel punto si saprà se Pulgar farà parte del nuovo progetto del Bologna. Al momento, è più probabile che rimanga anche perché prima della Coppa America, Pulgar e Miha si sono lasciati con la promessa di proseguire assieme l’avventura a Bologna. Ad ogni modo, non si esclude l’arrivo di un altro centrocampista di qualità anche se salgono le quotazioni di una permanenza di entrambi i senatori del centrocampo, Poli e Dzemaili. Intanto Sinisa Mihajlovic ha iniziato al Seragnoli del Sant’Orsola il lungo percorso alla lotta contro la leucemia.