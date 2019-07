Qui Castelrotto, Bigon parla alla squadra

Contestualmente alle comunicazioni effettuate dal Bologna sulle condizioni di Mihajlovic, leucemia mieloide acuta, il direttore sportivo Riccardo Bigon ha riunito la squadra al centro del campo di Laranz per un piccolo colloquio a cui hanno preso parte tutti i giocatori e il dottor Sisca. Probabilmente la dirigenza avrà voluto ragguagliare personalmente il gruppo sulle condizioni del mister. Al gruppo poi ha parlato anche Blerim Dzemaili, uno dei senatori.

Per quanto riguarda la seduta pomeridiana, dopo la fase riscaldamento sono state svolte partitella a campo ridotto con la squadra divisa in quattro gruppi.

Domani sono previste ancora due sedute di allenamenti, una al mattino e una al pomeriggio, mentre in serata alle 21.30 ci sarà la presentazione della squadra in pieno centro a Castelrotto. Sabato è invece prevista l’amichevole alle 17 contro la Virtus Bolzano e gli organizzatori attendono per il weekend circa 2mila persone. La squadra poi rientrerà dopo la partita a Bologna, osservando domenica e lunedì due giorni di riposo prima di riprendere i lavori martedì. Giovedì prossimo è invece programmata la partenza per l’Austria.