Qui Casteldebole – Un rientro in gruppo per Mihajlovic, ci sarà con la viola

A tre giorni da Fiorentina-Bologna, c’è un importante rientro in casa rossoblù.

Si è allenato regolarmente con il gruppo Federico Ravaglia, reduce da una distorsione alla caviglia. Il giovane portiere era stato scelto da Mihajlovic per sostituire Skorupski prima che l’infortunio lo fermasse, ma ora che è rientrato ritornerà ad essere il favorito per difendere la porta contro la viola dopo la parentesi Da Costa con Spezia, Torino e Atalanta. Per quanto riguarda gli altri, si avvicina il recupero del portiere polacco: Skorupski è infatti passato dalle terapie all’allenamento differenziato assieme a Nicola Sansone. Terapie per Ibrahima Mbaye e Federico Santander