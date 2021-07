Qui Casteldebole – Ultimo giorno di vacanza, domani raduno pre-ritiro

Domani i rossoblù torneranno ad allenarsi alle 17: mercoledì la partenza per Pinzolo

Ultimo giorno di vacanza per il Bologna , che si ritroverà domani a Casteldebole per un breve assaggio di fatiche prima del ritiro di Pinzolo. La partenza per la Val Rendena è fissata a mercoledì, dove la squadra resterà fino al 24 luglio.

Dopo una settimana di lavoro, i rossoblù sono tornati a riposare per altri 7 giorni, per ricaricare le batterie in vista delle sgambate in ritiro. La formula di preparazione scelta da Sinisa Mihajlovic, che vede gli allenamenti alternati al riposo, è propedeutica ad iniziare la stagione con la condizione fisica ottimale. Il Bologna si allenerà così domani alle 17 e mercoledì alle 10, prima di raggiungere Pinzolo nel pomeriggio.