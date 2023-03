Qui Casteldebole – Tornati tutti i nazionali. Bonifazi in gruppo, differenziato per Arna e Cambiaso

A tre giorni dalla sfida contro l'Udinese al Dall'Ara, Thiago Motta ritrova i tutti i suoi uomini che erano impegnati con le nazionali. Bonifazi è tornato ad allenarsi insieme ai suoi compagni, così come Pyyhtia e Ferguson. Seduta di scarico, invece, per Medel e Lucumì. Lavoro differenziato per Cambiaso e Arnautovic.