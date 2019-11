Qui Casteldebole, Tomi in parte col gruppo

Sono continuati oggi gli allenamenti del Bologna in avvicinamento alla sfida contro il Parma. Nella seduta di preparazione odierna i rossoblu hanno seguito un percorso di attivazione atletica, poi esercitazioni tecniche-tattiche ed esercizi sul tiro in porta.

Takehiro Tomiyasu ha lavorato parzialmente con il gruppo e parzialmente in seduta differenziata. Solo allenamento in palestra invece per Mitchell Dijks e Roberto Soriano, mentre Mattia Destro ha seguito un programma personalizzato. A riportarlo è il club rossoblu sul proprio sito ufficiale.