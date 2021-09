Qui Casteldebole, Theate in gruppo

Gli aggiornamenti dal Galli

Ripresa dei lavori senza intoppi per Sinisa Mihajlovic.

Il Bologna si è allenato questo pomeriggio a Casteldebole senza i nazionali ma con Arthur Theate ed Emanuel Vignato in più. Entrambi saranno convocabili contro il Verona. Il difensore è rientrato dall'impegno con il Belgio Under 21, l'attaccante ha smaltito l'acciacco muscolare rimediato nel ritiro della nazionale under 21.