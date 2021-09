Qui Casteldebole, terapie per Vignato

Gli aggiornamenti da Casteldebole

Con Barrow rimasto a Bologna per la cancellazione delle amichevoli del Gambia, la squadra di Mihajlovic ha svolto una doppia seduta di allenamento: esercitazioni tecniche e partitella a metà campo al mattino, lavoro in palestra al pomeriggio. Differenziato per Mitchell Dijks, Emanuel Vignato, rientrato dagli impegni con l’Italia Under21 a causa di un lieve fastidio ai flessori, svolgerà terapie per qualche giorno.