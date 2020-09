Qui Casteldebole, tamponi negativi

Arriva una buona notizia da Casteldebole dopo i tamponi effettuati sabato. Infatti hanno dato tutti esito negativo a staff e giocatori. Sospiro di sollievo dunque per tutto il popolo rossoblù, soprattutto dopo i casi di positività di Duarte e Ibrahimovic che erano scesi in campo per Milan-Bologna. Mihajlovic, quindi, quando ha stilato l’elenco dei convocati ha potuto fare affidamento su tutti ad eccezione di Dijks squalificato. Da segnalare anche l’esclusione di Juwara dalla lista dei convocati.

Fonte: Carlino