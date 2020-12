Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato che questa mattina a Casteldebole sono ripresi gli allenamenti all’inizio della settimana di Bologna-Roma. Seduta di scarico in palestra per i titolari di ieri, partitella a metà campo per gli altri. Andreas Skov Olsen è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni. Terapie per Riccardo Orsolini e Federico Santander.