Qui Casteldebole, si svuota l’infermeria

In attesa di Gary Medel, oggi visite e firma e forse primo allenamento con i rossoblù, lo staff di Sinisa Mihajlovic può contare in vista del derby su tutta la rosa a disposizione.

Definitivamente recuperati sia Dzemaili che Schouten in mediana, forse lo svizzero può avere chance di giocare, anche se sarà da valutare la condizione fisica di Medel. Se il cileno fosse già pronto non è escluso possa guadagnarsi subito in maglia. In ogni caso sarà comunque convocato. Per quanto riguarda il programma di oggi, il Bologna si allenerà a porte chiuse.