Qui Casteldebole, si rivede Schouten

Gli aggiornamenti da Casteldebole

Dopo oltre un mese, il mediano olandese si avvicina al ritorno definitivo in campo. Nella seduta di oggi il centrocampista si è allenato in parte con il gruppo e forse potrebbe già essere convocato con il Milan.

'Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti della squadra verso Bologna-Milan - si legge nel report ufficiale - Attivazione atletica, lavoro tecnico-tattico e partitella finale per i rossoblù, con Jerdy Schouten che si è allenato in parte con i compagni. Terapie per Kevin Bonifazi, a riposo Michael Kingsley'.