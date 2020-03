Si mette un po’ da parte la tattica a Casteldebole in questa settimana di pausa per il Bologna.

In vista del match di venerdì 13 contro la Juventus, la squadra rossoblù ha svolto questa mattina una seduta atletica agli ordini del preparatore Marchesi, evidentemente per mettere benzina nelle gambe per il finale di stagione. Tutti regolarmente in gruppo, quindi anche Dijks, ad eccezione di Ladislav Krejcj (differenziato) e Mattias Svanberg, terapie.